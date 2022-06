Agricoltura 4.0, Fondazione Leonardo. Prandini: sospendere oggi la sostenibilità significa fermare l’innovazione. Alimenti sintetici non sono cibo

"L'inziativa è di straordinaria importanza, perché parlare di innovazione vuole dire porre al centro una strategia di carattere geopolitico rispetto a quello di cui ci dovremo occupare nei prossimi anni. Oggi c'è un tentativo per dire che il tema sostenibilità può essere sospeso di fronte alla guerra. Ma farlo significa sospendere l'innovazione e non possiamo permettercelo, anche di fronte alla digitalizzazione. Noi ci rivolgiamo all'Europa, anche grazie alla Fondazione Leonardo, soprattutto parlando di dati, che saranno il patrimonio che dovremo conservare. Va ricordato che oggi abbiamo due piattaforme di blockhain, una americana e l'altra cinese e l'Europa non può essere solo spettatore".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, nel corso della I Conferenza nazionale sull’Agricoltura di Precisione, promossa da Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

"Guardando alla cisgenetica alle Tea, si tratta di quel punto avanzato che ci permette di guardare ancora al tema della maggiore sostenibilità e di una maggiore disponibilità dell'acqua. Ancora l'innovazione mi porta a pensare al comparto ortofrutticolo, soprattutto per la quarta e quinta gamma, sempre guardando alle esportazioni, fondamentali per la crescita. Oggi abbiamo un +21% nel 2022, ma è ancora poco rispetto a quello che possiamo fare, se investiremo su innovazione e ricerca: puntando all'agricoltura 4.0 dobbiamo preparare le nuove figure che saranno in grado di sfruttare questi strumenti", prosegue Prandini.

"Parliamo poi di cibo sintetico, che non possiamo considerare cibo. C'è il rischio di compromettere proprio la sostenibilità, anche sociale, ma questi alimenti dovrebbero essere paragonati al sistema farmaceutico e non agroalimentare, perché non sappiamo che modifiche porteranno alla salute delle persone. Poi è altrettanto importante non confondere l'aspetto che questi siano più sostenibili rispetto ad altri. Collaborando con le nostre università abbiamo scoperto che l'impatto sul benessere animale sarebbe devastante, perché nessuno racconta che, per fabbricare cibi sintetici, vengono utilizzati feti vivi, da cui vengono asportati gli organi e immessi poi nei bioreattori, questo senza considerare le emissioni, altissime. Riteniamo che quando parliamo di salute ci deve essere un cinghia di controllo prima che certi prodotti vengano messi sui mercati" ribadisce il presidente Coldiretti.

"Collaborando con Leonardo per l'utilizzo dei satelliti e con la Nasa per la mappatura dei terreni, avremo una serie di dati che ci consentiranno di monitorare tutto quello che succede lungo tutta la filiera, magari anche attraverso una nuova etichettatura con QR Code, che permetterà di sapere tutto su quell'alimento e in qualsiasi lingua. Solo così potremo salvaguardare il nostro patrimonio di biodiversità e la redditività che da troppi anni manca", conclude infine Prandini.