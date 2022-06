Agricoltura 4.0, Fondazione Leonardo. Trotta (Reg. Puglia): Ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico al centro dei nostri interventi

“Lo sviluppo sostenibile è al centro dell’agenda Ue e col green deal intende promuovere la transizione verde. La transizione verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale punta a proteggere gli ecosistemi, valorizzando i modelli che contribuiscono a questa funzione e l’agricoltura riveste un ruolo centrale. I cambiamenti climatici si fanno sentire sulle nostre produzioni con riflessi anche sulla stabilità dei redditi delle imprese agricole.”

Così Luigi Trotta, dirigente dipartimento agricoltura Regione Puglia nel corso della I Conferenza nazionale sull’Agricoltura di Precisione, promossa da Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“La Farm to fork muove in questa direzione, vedendo nella sostenibilità dei sistemi agricoli la strada obbligata. La Puglia ha avviato dunque un percorso di sviluppo dell’agricoltura di precisione attraverso progetti innovativi che sono già stati finanziati all’interno di questa programmazione Psr. Ci sono poi nuovi interventi che andranno a valere sul nuovo piano strategico della pac e c’è un lavoro congiunto col ministero e le regioni per rispondere alle osservazioni della commissione.

La regione ha approvato una legge quattro anni fa, la 55, che in coerenza con gli indirizzi della pac e del Mipaaf promuove l’innovazione tecnologica per consentire il mantenimento di alti livelli di produzione agricola e una maggiore efficenza dei fattori produttivi. Per preservare l’ambiente occorre far ricorso infatti ad una agricoltura più puntuale e con interventi mirati. La legge stabilisce che la regione promuova la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.”