Agricoltura 4.0, Linkem e Maccarese S.p.A. presentano i risultati dell’accordo strategico per accelerare la transizione digitale

Linkem, operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless, e l’azienda agricola Maccarese S.p.A., tra le più grandi a livello nazionale con i suoi 3.200 ettari, hanno presentato oggi i primi risultati della partnership tecnologica annunciata lo scorso aprile per accelerare l’adozione di soluzioni tecnologiche integrate e orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità.

Tutti i benefici ottenuti dall’intera filiera di partner coinvolti da Linkem nei diversi progetti di innovazione tecnologica e di Agricoltura 4.0. sono stati presentati stamattina presso il Castello San Giorgio di Maccarese, durante la visita istituzionale tenutasi presso l’azienda agricola del Comune di Fiumicino, alla presenza di Davide Rota, Amministratore Delegato e Fondatore di Linkem, Claudio Destro, Amministratore Delegato di Maccarese S.p.A., Andrea Benetton, Presidente di Maccarese S.p.A., Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco di Fiumicino, Luca Carabetta, deputato M5S membro della X Commissione Attività Produttive e dell’Integruppo Parlamentare Innovazione, e Francesco Mollame, Senatore Lega membro della 10a Commissione Industria, commercio e turismo.

Partendo da Linkem4Farm, servizio sviluppato in partnership con le tech company specializzate Farm Technologies e xFarm e lanciata sul mercato a febbraio 2021, Linkem ha sviluppato una soluzione ad hoc per la Maccarese. La personalizzazione del servizioLinkem4Farm sulla base delle specifiche esigenze dell’Azienda ha consentito alla Maccarese S.p.A. di pianificare con ancora maggior precisione gli interventi di irrigazione del mais, grazie soprattutto alle indicazioni fornite dall’algoritmo proprietario del consiglio irriguo, sviluppato e affinato nel tempo dalla nostra startup per differenti colture, e ai dati analizzati dai sensori IoT installati in campo per il supporto decisionale in campo.

L’utilizzo degli indici agronomici calcolati dalle immagini satellitari ha inoltre permesso un innovativo monitoraggio digitale del mandorleto e anche un monitoraggio da remoto dei possibili stress colturali nel corso della stagione.

“Quello dell’agricoltura è tra i settori più importanti per il rilancio dell’economia e che possono trarre maggior vantaggio in termini di adozione di servizi innovativi basati sulle tecnologie di frontiera abilitate dal 5G” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Linkem Davide Rota. “I primi risultati dell’accordo con Maccarese S.p.A. ci rendono orgogliosi e ci spingono a proseguire rapidamente sulla strada intrapresa, puntando auna sempre più diffusa implementazione delle tecnologie 5G e degli strumenti dell’Agricoltura 4.0” ha concluso Rota.

“Dopo l’adesione all’iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite, avvenuta quest’anno, poniamo molta attenzione alla sostenibilità e cerchiamo di essere un traino positivo per tutti coloro che entrano in contatto con noi” - ha dichiarato l‘amministratore di Maccarese Claudio Destro. “Grazie all’accordo con Linkem e agli investimenti nell’agricoltura di precisione andiamo nella direzione di una riduzione e gestione ottimale dei consumi idrici che rientra nella nostra politica di mitigazione degli impatti ambientali” conclude Destro.

La sperimentazione sul mandorleto della soluzione di Linkem4Farm ha consentito alla Maccarese S.p.A. di implementare una suddivisione dei turni di fertirrigazione volta ad evitare effetti di dilavamento e perdita dei nutrienti nel terreno, grazie alle evidenze raccolte dai sensori installati in campo con notevoli risultati in termini di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità, nonché di efficientamento e ottimizzazione dei processi di gestione agronomica aziendale.

La stretta collaborazione tra la Maccarese e le start up partner di Linkem nello sviluppo di Linkem4Farm ha generato l’opportunità per realizzare in pochi mesi lo sviluppo di un nuovo servizio verticale di irrigazione intelligente sul mandorleto che sarà a breve integrato nel servizio offerto sul mercato, confermando la validità del modello open innovation di Linkem.

Tra le ulteriori novità Linkem è pronta per il lancio di un set di servizi innovativi di sviluppo e ottimizzazione dei canali di vendita on-line dei prodotti agricoli, secondo un approccio di “everywhere marketing”.

Al margine dell’evento Linkem ha infatti annunciato l’ampliamento delle partnership per l’agricoltura grazie all’accordo con la start up benefit siciliana Boniviri per supportare la filiera dei prodotti locali di altissima qualità in termini di efficienza produttiva e risparmio idrico grazie all’adozione di tecnologie di agricoltura 4.0.

Su Linkem

Linkem S.P.A. è l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. Presente sul mercato dal 2001, Linkem offre servizi Internet a banda ultralarga per famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale basati su diverse tecnologie, Fixed Wireless Access (FWA), fibra, nonché installazioni punto-punto simmetrici/garantiti dedicate al mondo business e pubbliche amministrazioni. Linkem è impegnata nella creazione di valore per i clienti e per i territori in cui opera grazie alla costante evoluzione della rete in termini di capacità e in ottica di transizione al 5G.Linkem rappresenta un esempio virtuoso di attrazione di capitali dall’estero, grazie agli investimenti realizzati da fondi americani del calibro di Jefferies, Cowen in partnership con Armavir, e Blackrock. Ad oggi Linkem copre il 70% della popolazione a livello nazionale, con circa 710.000 clienti serviti, grazie alla propria rete Fixed Wireless Access (FWA) basata su frequenze licenziate nella banda riconosciuta a livello internazionale quale golden band per lo sviluppo delle reti 5G.

Su Maccarese

Maccarese spa società agricola è tra le maggiori aziende agricole a livello nazionale con 3200 ettari di proprietà in un unico corpo e all’interno 500 ettari di Oasi naturalistiche gestite dal WWf. Al suo interno è presente un Castello con la chiesa e il borgo antico recentemente riqualificato con la realizzazione di un archivio storico contenente 600 metri lineari di documentazione che testimoniano l’attività e le tecniche all’avanguardia già dal 1925, anno di costituzione della Società. Tra i maggiori produttori di latte in Italia soddisfa il 20 % del consumo dei romani con 3600 animali presenti. Si appresta a diventare leader nella produzione di mandorle con 120 ettari superintensivi che saranno piantumati entro l’anno. Rappresenta un modello di economia circolare e sostenibilità grazie ai due impianti di biogas per la produzione di energia elettrica e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che garantiscono l’autosufficienza energetica. Recentemente si è trasformata in società benefit ed è stata ammessa al Global compact delle Nazioni Unite (UNGC) prima azienda del comparto agricolo.