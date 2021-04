Agricoltura 4.0, Vaccari (Crea): Innovare è un dovere, non una scelta. Sfruttare al massimo competenze e ricerche Crea

“Innovare è un dovere ed il Crea, il più grande ente di ricerca nell’agroalimentare, può offrire già delle soluzioni concrete. Siamo pronti per espandere queste esperienze” dichiara Stefano Vaccari, direttore Crea, nel corso del convegno “Agricoltura di precisione: innovazione e sostenibilità" promosso dal sen. Ruggiero Quarto (M5S).

"Innovare è un dovere, non una scelta. La prima finalità della Pac è di incrementare la produttività dell’agricoltura e questo si può fare solo sviluppando il progresso tecnico. La finalità, ci dice lo stesso trattato della Pac, è quella di assicurare così un genere di vita equo alla popolazione agricola. Non dobbiamo dimenticare che il nostro soggetto principale è l’imprenditore agricolo" sottolinea Vaccari.

"La risposta che il Crea offre, per potenziare sia l’agricoltura di precisione che lo sforzo dell’Italia a raggiungere gli obiettivi Ue, è proprio quello di aumentare la conoscenza per ridurre gli apporti cimici sui terreni. Abbiamo soluzioni per utilizzare meglio le risorse e per migliorare il potenziale dell’uomo, perché una visione innovativa dell’agricoltura di precisione è carente se non teniamo conto dello sforzo che l’imprenditore agricolo deve fare per cambiare il suo metodo di produzione" prosegue.

"Allora come Crea offriamo il progetto Agridigit, finanziato dal Mipaaf, col quale possiamo fornire sistemi previsionali per migliorare la difesa delle colture, simulazioni per migliorare l’ottimizzazione della risorsa irrigua, la previsione delle rese e l’agromeccanica digitale.

La rete del Crea è una rete di tecnici e scienziati che occorre sfruttare al massimo. I risultati della ricerca sono davvero a disposizione di tutti."