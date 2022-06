Agricoltura 4.0, Violante (Fondazione Leonardo): Innovazione è il presente, ma occorre fare di più. Accelerare su digitale e ricerca, fondamentale il Pnrr

“Quando abbiamo cominciato a discutere dei contenuti e dell’organizzazione di questa conferenza la guerra ancora non c’era in Ucraina, eravamo invece motivati dalle preoccupazioni per il cambiamento climatico, per la riduzione del suolo e per la necessità di competere sul piano internazionale. Il mondo ora è cambiato, infatti le relazioni internazionali commerciali tra la guerra e i sospetti si sono deglobalizzate.

Da parte russa la questione ucraina è solo un’occasione, in gioco c’è invece una questione di ordine internazionale. È contestata l’occidentalizzazione del mondo e la vera posta in gioco è un nuovo ordine mondiale, del quale è però difficile prevedere i caratteri. Alcuni parlano di deglobalizzazione, altri solo di un allentamento episodico della globalizzazione, ma occorre ricordare che alla base della globalizzazione ci sono la liberalizzazione dei commerci e le politiche d’apertura. Entrambi i fattori stanno subendo rallentamenti e frenate.”

Così Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine nel corso della I Conferenza nazionale sull’Agricoltura di Precisione, promossa da Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“La crisi ucraina ci ha messo davanti all’interdipendenza alimentare tra tutti i paesi del mondo. Il cibo è diventato un elemento chiave del conflitto e le questioni legate all’alimentazione hanno conseguenze addirittura più pesanti di quelle legate all’energia.

Quella energetica è infatti un’emergenza europea e non mondiale, la guerra del grano invece rischia di aggravare la crisi alimentare globale, con effetti drammatici in molte aree del mondo. I due paesi in guerra esportano infatti il 30% dei cereali del mondo e il 63% dei semi di girasole. La Russia poi è il più importante esportatore di fertilizzanti al mondo.

L’Italia importa da Russia e Ucraina solo il 2,5% di grano duro, il 5% grano tenero e il 15% mais, ma importiamo complessivamente dal mondo il 49% del nostro fabbisogno di cereali. Questo significa che se continuasse l’indisponibilità di prodotti allora i prezzi salirebbero ancora, andando ad aumentare le diseguaglianze.

Dobbiamo produrre meglio e di più, obiettivi da raggiungere con una forte intensificazione del ricorso alle tecnologie digitali. Si tratta di estendere il digitale a tutti gli aspetti dell’agraria, ottimizzando le risorse e utilizzo dei dati in tempo reale.

Oggi il 64% delle aziende in Italia utilizza almeno una soluzione di agricoltura 4.0 e il 6% della superficie totale è coltivata con strumenti 4.0. Il mercato è passato da 1,3 mld euro nel 2020 a 1,6 mld euro nel 2021, con un +23%. Sono dati importanti ma ancora insufficienti rispetto alle possibilità e alle necessità. Servono infrastrutture adeguate, formazione e linee di credito. Serve un programma nazionale per l’agricoltura e l’agroalimentare, una sinergia tra stato e regioni, una nuova formazione degli operatori. Serve soprattutto una buona attuazione del Pnrr.”