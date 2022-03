Agricoltura, a Expo Dubai in scena la sostenibilità delle eccellenze agroalimentari Made in Italy

Raccontare profumi, sapori e territori italiani portandoli all’attenzione del mondo. È ciò che è andato in scena a M-Eating Italy in Expo Dubai dove l’eccellenza nazionale di due filiere emblema della sostenibilità agroalimentare, come il tartufo e il Grana Padano DOP, sono state protagoniste dell’evento ‘Truffle Ambassador – l’Autentica Emozione Italiana’, organizzato da Urbani Tartufi, Latteria San Pietro, Crea e Accademia del Tartufo nel Mondo. Il tartufo che nasce nel bosco incontaminato e il Grana Padano che segue un disciplinare rigidissimo dall’alimentazione delle vacche sino alla stagionatura passando per la mungitura, l’allevamento, i pascoli e la trasformazione del latte. Due filiere che valorizzano il contesto territoriale all’interno del quale si trovano e che sublimano a tavola con la realizzazione del piatto della perfezione italiana che onora entrambi gli alimenti.

“Queste eccellenze agroalimentari portano con sé una lunga storia – ha dichiarato il deputato Giuseppe L’Abbate, membro della commissione Agricoltura della Camera – Pensate solamente a ciò che è accaduto nelle nostre vite negli ultimi 30 mesi mentre la forma di grana padano stagionava con tutti i suoi processi chimici tesi a migliorarla sempre più sino a portarla sulle nostre tavole. Fragranze e valori di una cultura enogastronomica che si racconta al mondo e che non può essere racchiusa in una fredda etichettatura con un bollino che ci indichi cosa fa bene o meno mangiare”.

Un percorso illustrato anche da Stefano Angeli, ricercatore CREA, che ha posto l’attenzione sull’importanza di fornire un sostegno allo sviluppo della filiera agroalimentare legata al suo territorio che “dovrebbe beneficiare del valore aggiunto fornito della filiera e viceversa le aziende che dal territorio partono per raccontare la loro storia. Il nostro ruolo è quello di agevolare le conversazioni tra i diversi attori della filiera, creando anche positive ripercussioni dal punto di vista turistico ed enogastronomico”.

Con i suoi 170 anni di storia, Urbani Tartufi presenta a Dubai il suo percorso di economia circolare, con uno sguardo verso il futuro del settore attraverso la tartuficoltura. Insieme a questa importante celebrazione, si festeggia anche il riconoscimento della cerca e cavatura del tartufo come patrimonio immateriale dell’Unesco. “Finalmente si rende valore a un elemento fondamentale e senza il quale tutto il concetto di filiera del tartufo non esisterebbe – ha dichiarato Paola Terenziano, responsabile Marketing – ovvero la tutela di questa antichissima pratica e del rapporto simbiotico tra il cavatore e il suo cane. Senza di loro, tutto il nostro lavoro non sarebbe possibile”.

Latteria San Pietro ha presentato il territorio dei prati stabili della valle del Mincio, dal quale ha origine il Grana Padano Selezione da Fieno. “Il nostro è un paesaggio antico, protetto, rispettato, conservato: una vera cassaforte di biodiversità – ha dichiarato Laura Zecchini, Responsabile Comunicazione – Non basta produrre eccellenze in Italia e a nulla basterebbe il nostro sforzo se non potessimo raccontarlo in tutto il mondo. Oggi il Grana Padano Selezione da fieno entra per la prima volta a Dubai, la città del futuro, dove tutti i limiti sono superati. Con questo stesso spirito vogliamo garantire per il territorio dei prati stabili e per il Grana Padano Selezione da fieno, una meritata valorizzazione, in armonioso equilibrio tra sostenibilità, storia e innovazione”.

‘Truffle Ambassador’ ha ospitato, inoltre, diverse autorità, come il Console Generale d’Italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro, nonché ristoratori e distributori locali al fine di trasmettere i valori dell’Italian Lifestyle nel mondo attraverso la cultura della dieta mediterranea.

A conclusione dell’evento, show cooking e degustazione del piatto della perfezione con la combinazione delle due eccellenze tartufo e grana padano. Infine, il riconoscimento a tre Chef Ambasciatori del Tartufo che si sono distinti in questi anni nel portare la cucina del made in Italy nel mondo: Alessandro Miceli del Ristorante Bella, Giuseppe Pezzella del Ristorante Cinque, Francesco Cavazzina del Ristorante Ritz-Carlton. A incorniciare il tutto e dare una finestra sul futuro la scuola dei giovanissimi Chef di ICCA Dubai.