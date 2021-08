Agricoltura, Alleanza cooperative: “buon lavoro a Frascarelli, nuovo presidente Ismea”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Ismea, il professor Angelo Frascarelli, che da profondo e appassionato conoscitore dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano saprà rivestire con la massima professionalità e dedizione il ruolo che gli è stato assegnato". Lo scrive il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri, commentando il via libera definitivo dall’aula del Senato per la nomina di Frascarelli alla guida dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. "Frascarelli gode di una altissima considerazione e stima da parte in tutte le filiere cooperative agroalimentari. Esprimiamo pertanto tutta la nostra soddisfazione per questa nomina, consapevoli dell’importante ruolo svolto da Ismea per lo sviluppo del comparto e per il sostegno finanziario alle imprese, e per la indubbia e comprovata professionalità di Frascarelli, che ora ne assumerà la guida”.

