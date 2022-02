Agricoltura: Annuciate le 23 aziende sul podio del premio innovazione di Fieragricola e Informatore Agrario

Annunciati oggi i vincitori della quarta edizione del Premio Innovazione dell’agricoltura italiana. Dai robot agricoli ai trattori ibridi con guida reversibile, fino ad alimenti e mangimi con proprietà antiossidanti naturali per i bovini da latte; sono solo alcune delle tecnologie che entreranno nell’albo dell’innovazione della 115° edizione di Fieragricola, dal 2 al 5 marzo. Ventitrè le novità selezionate per altrettante Foglie dell’Innovazione – 6 d’oro e 17 d’argento, a cui si aggiungono 17 ulteriori segnalazioni – assegnate quest’anno da Veronafiere e da Edizioni L’Informatore Agrario ai prodotti sviluppati nel settore agricolo e immessi sul mercato nel 2021, relativamente a quattro categorie: meccanica agricola, agrofarmaci e fertilizzanti, zootecnia ed energie rinnovabili. “Sostenibilità ambientale ed economica sono i due parametri di selezione delle tecnologie innovative applicate all’agricoltura - commenta Antonio Boschetti, direttore del settimanale L’Informatore Agrario - . Un settore, quello primario, che sta rispondendo alla sfida tecnologica e che marcia verso un futuro green di nome e di fatto per attuare una reale agricoltura 4.0 che, in Italia – conclude Boschetti - rappresenta un business da 450 milioni di euro, segnando una crescita +22%”.

Tra i prodotti premiati figurano il trattore ibrido, che unisce il motore elettrico a quello tradizionale endotermico, il robot agricolo per la semina e il diserbo meccanico delle colture alimentato a energia solare, gli atomizzatori provvisti di sensori capaci di rilevare la presenza e la consistenza della chioma in funzione della quale adeguano il flusso di prodotto fitosanitario limitando così la dispersione nell’ambiente, la testata per girasole capace di trinciare lo stocco a qualunque altezza per ottimizzare la separazione della radice dal fusto e dai semi. Diverse anche le innovazioni relative alla gestione e al benessere degli animali, come il sistema di disinfezione UV-C per migliorare l’igiene alla stazione di suzione per i vitelli, il trasduttori a ultrasuoni per la pulizia dell’acqua da destinare agli avicoli, la linea di alimenti per vacche da latte che permette di ridurre le emissioni di metano dei bovini del 17%, l’impianto di ventilazione con rigenerazione d’aria fredda per le stalle e i mangimi dietetici per ridurre il rischio di febbre lattea nelle bovine.

Per Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere: “Il Premio Innovazione di Fieragricola intercetta l’evoluzione in atto nel settore, che con circa 900 mila addetti e un valore aggiunto di quasi 33 miliardi di euro rappresenta il 2% del Pil nazionale. Le 23 Foglie dell’innovazione assegnate quest’anno dimostrano che l’agricoltura italiana sta andando verso un’economia circolare virtuosa, in grado di produrre valore”.

Le premiazioni del 4° Fieragricola Innovation Award si terranno mercoledì 2 marzo alle ore 13.30, presso l’Area Forum Nutrizione e difesa sostenibile (Padiglione 7).

Di seguito la lista delle Foglie dell’Innovazione 2022:

Foglie d’oro

Antonio Carraro – SRX Hybrid, Corradi & Ghisolfi – Mosè, Lubing System – Ultraflush, Olimac – Drago Gold, Total Dairy Management – Hygiene Set, WM Agri Technics – Viroc

Foglie d’argento

ARVAtec – FarmDroid FD20, Caffini – Smart Synthesis Hybrid, Checchi & Magli – Qubik, Cima – EPA 2.0 e Kit Easy Farm, Consorzio Agrario del Nordest – Salus, Da Ros Green – Telaio L/R 180° + Maciste, Ecofarm Storti e Italkero – Breezai, Erilon – Impianto di ventilazione con nebulizzazione autoprogrammata, Ero – VITIpulse Combi, Nobili – E-Sprayer, Nutristar – TMR Steaming Up, Olmi – Vortex per meleto, Puli-Sistem – Control Unit wifi, River Systems – Stabila, Spektra Agri – On Fruit 360, Andreas Stihl – MSA 300 C-O, Willtec – E.40

Segnalazioni

Agrimec3 – Samuel & John Apparecchiatura elettrica, CET Electronics – Pvsensing, Elaisian – SSD, Emiliana Serbatoi – Carrytank 900+100, Agco Italia Fendt – 900 Vario Gen7, Frandent Group – Kit elettronico F.C.S., Milkrite Interplus – Les Liner exchange service, Argo Tractors – X6.4 P6-Drive, Martignani – Tele Air Fan, Maschio Gaspardo – Toro Isotronic, Mazzoleni – GP-FIX, Newpharm – Pulsfog k30-20-bio, DND Biotech – Soil Scout, Startec – Makro, Syde Systematic Innovation & Design – Smart Precision Sprayer, Soc Agr. Toiar Saggiorato – Silofibra, Siloenergy e Silocomplex, Xagrifly – R150