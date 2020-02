AGRICOLTURA: ASSEGNATE AL SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE LE DELEGHE DI COMPETENZA

“Rinnovo il mio massimo impegno per i settori di competenza, assegnatimi per delega dalla Ministra Bellanova che ringrazio – commenta il Sottosegretario Giuseppe L’Abbate – Il comparto primario ha bisogno di risposte immediate e concrete per poter affrontare al meglio le sfide che gli vengono poste davanti sia dal mercato globale sia dal Green New Deal europeo. Sono fermamente convinto che il Ministero delle Politiche Agricole sia in grado, con le sue professionalità dalle alte capacità, di poter accompagnare e sostenere l’agroalimentare italiano, fiore all’occhiello della nostra economia Made in Italy e vanto tricolore nel mondo. La mia porta in via XX settembre è sempre aperta – conclude L’Abbate – a tutti coloro che intendano superare problematiche nonché ritengano di avere idee e soluzioni nell’interesse del Paese e del comparto primario”.

