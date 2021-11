Agricoltura. Assessore Caner, tuteliamo la produzione di mele venete avviando un progetto di ricerca sulla presenza di fumonisine. Una alimentazione di qualita’ parte da un prodotto sano

“Sarà Veneto Agricoltura a condurre tutte le indagini tecnico-scientifiche per ricercare le cause di questo fenomeno per evitare di accendere una spia di allarme sui rigorosi limiti di contaminazione che vanno rispettati - continua ancora Caner -. Le indagini si concentreranno sui 1.600 ettari di mela destinati al prodotto trasformato per circoscrivere il fenomeno ed evitare che diverse industrie si rivolgano ad altri mercati per la fornitura di mele. Non possiamo permettere che la fiducia delle maggiori imprese di trasformazione del prodotto veneto, conquistata in tanti anni di forniture sempre accolte ed apprezzate, venga a mancare e che l’intero bacino produttivo regionale venga abbandonato per ricorrere a nuovi fornitori, con l’inevitabile danno per quest’area precisa, che coinvolge quasi 300 aziende, con oltre 50.000 tonnellate di prodotto e 20 milioni di fatturato annui. Un danno che potrebbe portare, addirittura, all’espianto dei frutteti attualmente interessati”.

