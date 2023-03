Agricoltura: Bergamini, Lega al lavoro per salvare food valley dalla siccità

“La siccità è un problema che affligge i nostri campi da tempo. Un problema sempre più grave per l’agricoltura, soprattutto da due anni a questa parte. C’è bisogno di intervenire celermente a sostegno delle nostre imprese per evitare che si perdano importanti colture e a sostegno del Made in Italy. L’agricoltura italiana, in particolare la zona della food valley nella Pianura Padana, rischia di perdere ben il 40% della produzione. Per questo servirebbero bacini di contenimento delle acque piovane nelle zone montane assieme a investimenti per i canali di scolo nelle zone pianeggianti. Bisogna, inoltre, intervenire sul fenomeno del cuneo salino finanziando progetti di recupero dell’acqua. La Lega sarà sempre dalla parte degli agricoltori e dei loro interessi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini, componente della commissione Agricoltura, a margine del Qt al ministro Lollobrigida che ha confermato il via libera al piano gestione rischio per il 2023 contro le avversità assieme a una cabina di regia con i ministri competenti che si confronterà per intervenire nell’immediato.