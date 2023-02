Agricoltura: Bergamini (Lega), urge aiuto a settore strategico

“Il 2022 è stato un anno nero per le coltivazioni. Oltre ai rincari dell’energia e delle materie prime dovuti alla guerra in corso, ai problemi legati alla crisi pandemica del 2021, gli eventi climatici avversi che hanno messo a repentaglio intere produzioni. È così che le nostre aziende agricole sono in forte difficoltà con scarsità dell’offerta con la conseguente mancanza dei nostri prodotti sul mercato, seriamente minacciati dalla concorrenza estera, per questo urge un aiuto concreto per questo settore strategico. L’agricoltura italiana è una perla che porta sulle nostre tavole un prodotto di qualità sano e controllato. La Lega sarà sempre in prima linea per la difesa del Made in Italy e per la promozione dell’agricoltura giovanile affinché non si perda questa antica e sana attività, anzi venga portata avanti con passione dalle future generazioni”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini, a margine dell’interrogazione durante il Question Time al ministro Lollobrigida.