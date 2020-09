Agricoltura, Bergesio-Gastaldi (Lega): Piemonte tra i primi produttori di Kiwi, ignorato dal ministero

"Non è spiegabile che il Ministero lasci fuori dalle azioni di contrasto alla moria di Kiwi proprio il Piemonte" lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari della Lega, il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e il deputato Flavio Gastaldi. "Nel 2019 erano 3590 gli ettari coltivati a Kiwi in Piemonte con una diminuzione di 2000 ettari rispetto al 2010. Dati che evidenziano la grande crisi del settore e che, al contempo, mettono in luce come il Piemonte sia tra le regioni più importanti nella produzione del Kiwi. Non è dunque spiegabile che il Ministero lasci fuori dalle azioni di contrasto alla moria proprio il Piemonte"

