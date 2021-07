Agricoltura: Bergesio: iniziato iter per istituzione Giornata nazionale, Agricoltori custodi territorio

“Ottima notizia l’inizio dell’iter parlamentare per l’istituzione della Giornata nazionale dell’Agricoltura, in Comagri, un disegno di legge fortemente voluto dalla Lega e firmato anche da Matteo Salvini. L’impegno è quello di fissare una giornata di celebrazione nella seconda domenica di novembre ed insieme promuovere iniziative dedicate al tema, anche con l’istituzione di un premio per avere operato nell’osservanza delle migliori pratiche agricole. L’obiettivo è valorizzare il ruolo fondamentale che questo settore ha per il nostro Paese e rendere i dovuti meriti agli agricoltori italiani, che svolgono il ruolo fondamentale di custodi del territorio ed hanno avuto nell’emergenza covid il ruolo cruciale di assicurare l’approvigionamento di cibo senza mai fermarsi. Come Lega riteniamo doveroso celebrare l’Agricoltura ed auspichiamo dal Parlamento un’approvazione in tempi brevi. La nostra filiera del cibo garantisce oltre 3,6 milioni di posti di lavoro e genera 538 miliardi, contribuendo in maniera determinante ad inquadrare l’agroalimentare Made in Italy come un’eccellenza nel mondo”.

