Agricoltura, Bergesio (Lega): Filiera carne da selvaggina è opportunità

“L’obiettivo – ha concluso - è creare una filiera della carne da selvaggina che possa rappresentare, nell’ambito della strategia Farm to fork, un’opportunità di crescita per alcuni settori che in questo momento sono fortemente in affanno, come la ristorazione che non ha ancora goduto delle misure messe in campo a sostegno del settore dal ministro Bellanova”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK