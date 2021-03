Agricoltura: Bergesio (Lega), noi chiari con Patuanelli, serve attenzione su recovery e Pac

“Abbiamo spiegato al ministro Patuanelli, durante la sua audizione stamani in commissione, che la difesa del settore zootecnico passa per una valutazione positiva dei grandi sforzi che ha fatto nell’abbattimento delle emissioni derivanti dall’attività agricola. Abbiamo inoltre ricordato al ministro che le emissioni della nostra zootecnia incidono solo per il 5,6%, valore assai contenuto rispetto alle emissioni di altri settori. Confidiamo poi che il ministro abbia raccolto le indicazioni del nostro gruppo rispetto al Recovery Fund ed alla Pac, che per diventare compiutamente strumenti di rilancio del made in Italy, debbono operare in sinergia per assicurare i finanziamenti e gli investimenti adeguati al settore. Infine sulla plastic tax, abbiamo spiegato che le aziende agricole italiane ancor non sono pronte per la scadenza del prossimo 30 giugno; pertanto confidiamo che accolga la nostra proposta di una sua proroga o della individuazione di una sua nuova forma che non rappresenti solo un ulteriore balzello a carico dell’agricoltore italiano”.

