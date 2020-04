AGRICOLTURA, BUONAGURO (FAI CISL): DA ENPAIA BONUS 100 EURO PER LAVORATORI

Il Cda dell’Enpaia, ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, nella seduta di ieri ha deliberato di erogare un bonus di 100 euro per tutti i lavoratori iscritti alla Fondazione Enpaia. “Si tratta un riconoscimento importante – spiega la segretaria nazionale della Fai Cisl Raffaella Buonaguro, componente del Cda – che si aggiunge a quanto già previsto nel decreto Cura Italia e viene elargito a tutti gli impiegati e tecnici agricoli, ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica e delle Associazioni degli Allevatori iscritti all’ente che nel mese di marzo erano impegnati al lavoro, anche in modalità smart-working: in un momento in cui le lavoratrici e i lavoratori dei comparti agroalimentari e ambientali stanno garantendo cibo e servizi indispensabili a tutto il Paese, questo contributo rappresenta un ulteriore supporto concreto con cui il sistema della bilateralità sostiene la persona e il lavoro”.

“La misura – conclude Buonaguro – riguarda circa 38.000 dipendenti di oltre 8000 imprese. Va precisato che la delibera, prima di essere esecutiva, dovrà avere l’approvazione dei Ministeri vigilanti. L’impegno del sindacato, a rafforzare la leva della bilateralità, anche per far fronte all’emergenza Coronavirus e per progettare il rilancio del Paese, non verrà comunque mai meno”.

