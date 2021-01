Agricoltura Campania, assessore Caputo: la regione al fianco dei giovani

“I giovani agricoltori sono una risorsa indispensabile per l’agricoltura campana. Siamo in debito con loro poiché in questi anni sono stati mortificati e penalizzati da una programmazione che ha spesso messo in luce tutti i suoi limiti. Siamo impegnati a percorrere tutte le strade possibili per rispondere concretamente alle istanze di giovani e territori. La considero una sfida personale e di fondamentale importanza per l’agricoltura, dinamica, innovativa e moderna che vogliamo costruire. – Lo ha ribadito Nicola Caputo Assessore regionale all’Agricoltura nel corso dell’audizione di oggi in Commissione consiliare Agricoltura – Per quanto riguarda il Programma Integrato Giovani, i lavori della Commissione di controllo, istituita per la valutazione dell’ammissibilità delle istanze, - rende noto Nicola Caputo - si sono conclusi con il rafforzamento di un dato preoccupante che ci induce a eseguire controlli, con tolleranza zero, su tutte le pratiche in graduatoria utile (728). Siamo chiamati ad affrontare una fase complessa con importanti e cruciali decisioni da assumere, evitando di ingenerare aspettative difficilmente realizzabili, potendo contare su risorse esigue. Trasparenza, semplificazione e certezza dei tempi sono gli obiettivi di questo assessorato per la futura programmazione e tolleranza zero su tutti i comportamenti irregolari, passati e futuri”.

