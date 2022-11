Agricoltura. Caretta (FdI), linee programmatiche su fauna selvatica frutto di serio realismo

"La gestione della fauna selvatica va riformata in tempi rapidi. Bene ha fatto il ministro Lollobrigida a evidenziare nel corso dell'audizione odierna la necessità di un nuovo approccio, come evidenziato dall'illustrazione delle linee programmatiche nella quale sono stati enucleati i vari principi dell'azione di governo del MASAF, tra cui il contenimento e contrasto della fauna selvatica che, come ricordato dal ministro, deve passare per una riforma della legge n. 157/1992. Non posso che ringraziare il ministro per aver inserito agli atti nella visione del governo un intervento tanto strategico quanto atteso da cittadini e imprese. Con forza e determinazione non faremo mancare al ministro il sostegno necessario per portare a termine gli obiettivi prefissati nell'interesse della nazione."

Lo dichiara in una nota l'on. Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio