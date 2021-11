Agricoltura: Centinaio, UE chiede più tecnologia e più ricerca per sviluppo nel rispetto dell’ambiente

Il nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti che entrerà in vigore il 16 luglio prossimo; il piano decennale Farm to Fork elaborato dalla Commissione Europea per rendere il sistema alimentare più equo, sano e rispettoso dell’ambiente; le opportunità create dal Green Deal e i riflessi della rivoluzione 4.0 nell'agroalimentare; le occasioni di crescita che tutti questi fattori rappresentano per le aziende del settore. Sono alcuni degli argomenti discussi nel corso del convegno "L'impatto per le aziende del Nuovo Regolamento Europeo Fertilizzanti: Aggiornamenti normativi, opportunità e crescita" - organizzato da Vitalia Consulting in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - che si è tenuto presso il Laboratorio Aperto (ex Chiesa del Carmine) di Piacenza.

Un convegno che ha fornito diversi spunti di discussione emersi dagli interventi dei diversi relatori tra i quali il Senatore Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha ricordato come "l'Europa ci stia chiedendo maggiore tecnologia e soprattutto maggiore ricerca scientifica. Già oggi gli agricoltori possono usare nuovi strumenti per ottenere la massima resa con uno sforzo decisamente minore. Ma dobbiamo continuare a sviluppare fertilizzanti e fitofarmaci che siano sempre meno impattanti sull'ambiente”.

Secondo Centinaio “in questo momento storico l'agricoltura si trova in una rivoluzione che è stata innescata anche dal Farm to Fork che, nel piano della Commissione Europea, riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica”. Per questo – ha aggiunto il Sottosegretario rivolgendosi alla numerosa platea di imprenditori – “occorre mettere a punto sistemi che aumentino le produzioni perché, non ce lo dimentichiamo, nel 2030 la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,5 miliardi di persone".

Centinaio ha poi definito il processo in corso "una rivoluzione 4.0 che prevede l'impiego di nuove tecnologie e un ruolo fondamentale della ricerca scientifica. La politica – ha detto - deve fare di più, e deve lavorare per perseguire tre obiettivi: agevolare la ricerca scientifica per rendere l'agricoltura più produttiva; favorire la sperimentazione sul campo e non tenerla relegata nel laboratorio; aiutare la filiera con strumenti adeguati permettendo a chi fa agricoltura di lavorare”.

Per l’amministratore di Vitalia Consulting, Stefano Jondini “la regolamentazione che sta per entrare in vigore sarà estremamente impattante, ma quelle che adesso sembrano delle criticità possono invece trasformarsi in Opportunità. Questo mercato – ha aggiunto Jondini - solo in Italia ha un fatturato che supera il miliardo di euro l'anno, e la nuova normativa comunitaria consentirà alle aziende di crescere non solo in ambito europeo, ma anche a livello intercontinentale".