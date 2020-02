AGRICOLTURA CONTADINA, COMAGRI CAMERA. FAO: MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE E INCLUSIVO. LEGGE FONDAMENTALE PER PRESERVARE TRADIZIONI E BIODIVERSITÀ

“La Fao si congratula per questa proposta di legge recante disposizione in materia di agricoltura contadina, che si avvale di pratiche conservative e sostenibili e che costituisce la spina dorsale del tessuto rurale.

L’agricoltura familiare costituisce infatti la forma dominante di produzione alimentare sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, nel mondo ci sono infatti oltre 600 milioni di tenute familiari che sono responsabili di oltre l’80% della produzione alimentare mondiale in termini di valore. La maggioranza di queste tenute familiari hanno un’estensione limitata, con l’84% che si estende su meno di due ettari, ma dimostrando ciò nonostante una grande produttività. Questo modello agricolo, come l’Italia ben dimostra, non solo contribuisce in maniera fondamentale alla sicurezza alimentare ma preserva il prodotto alimentare tradizionale, l’identità, il paesaggio e le tradizioni, contribuendo ad un’alimentazione equilibrata e difendendo l’agrobiodiversità e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Sempre di più rappresenta poi un’opportunità per rafforzare l’economia locale. Perciò l’elaborazione di politiche a sostegno di questo modello produttivo è certamente di grande attualità e di primario interesse”.

Così in comagri camera i rappresentanti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina,

“Una proposta di legge che riguarda la grande varietà e complessità delle aziende a conduzione familiare sul territorio italiano, andando a valorizzarne le funzioni e fornendo un quadro normativo giuridico solido per il suo sviluppo armonioso e che contribuirà affinché l’agricoltura familiare divenga sempre più un motore di sviluppo sostenibile e inclusivo” prosegue.

“Ci congratuliamo per questa iniziativa poiché l’esistenza di questa legge in Italia rappresenterà un importante contributo all’implementazione del decennio per l’agricoltura familiare e alla dichiarazione dei diritti contadini promosse dalle Nazioni Unite. Proposte, dunque, che portano innovazioni importanti, attraverso la chiarezza delle definizioni e mediante quegli aspetti rilevanti che non sempre sono legislati, come aspetti fiscali e sanitari” conclude.

