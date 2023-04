Agricoltura, D. Bergamini: sistema frutticolo danneggiato da calamità naturali priorità per la Lega

“Ad agosto dello scorso anno Ferrara e Modena sono state colpite dal maltempo, con ondate di pioggia e forte vento, che ha distrutto oltre a interi raccolti, di frutta e verdura, vigneti, oliveti anche serre, magazzini, fienili e altre strutture agricole. Ciò ha compromesso interi raccolti, già messi a dura prova dalla siccità. Senza contare i danno per le mancate prossime produzioni. Gli agricoltori da tempo ci segnalano come le agenzie assicurative non siano disposte a stipulare contratti per questo genere di calamità. Per questo sarebbe opportuno prevedere un provvedimento legislativo di deroga per gli impianti frutticoli delle imprese agricole, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l'erogazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale ondata di maltempo che, al momento dell'evento, non avevano potuto sottoscrivere polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Per la Lega il sistema frutticolo dell’Emilia Romagna, e dell’Italia intero, è una priorità”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini, interrogando il ministro all’Agricoltura durante in Questione Time.