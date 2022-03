Agricoltura: De Bonis (Fi): con ddl biologico si entra in XXI secolo

"Con il voto di oggi sul biologico si porta finalmente l'agricoltura italiana nel XXI secolo. Non si poteva più rinviare una legge attesa che darà un contributo notevole alla sostenibilità ambientale e alla produzione di cibo sano nel settore dell'agroalimentare. È una legge che si inserisce perfettamente nel concetto e nella filosofia del Green Deal, e bisogna rilevare che l'Italia è quarta in Europa per superfici coltivate a bio e per numero di produttori. Il bio è certamente un'eccellenza italiana di cui andar fieri, che aiuterà l'economia in questo drammatico momento di crisi economica internazionale. La produzione bio garantisce inoltre maggiore salute per i cittadini, difende l'ambiente e determina un minor impoverimento del suolo. In Ue serve un cambio di paradigma senza discriminare nessuno e credo che aver espunto dalla legge il biodinamico non creerà penalizzazioni né problemi vari per ottenere incentivi. Forza Italia, che ritiene il bio in agricoltura un suo vessillo, voterà quindi a favore di questa legge".

Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis, durante le dichiarazioni di voto sul ddl per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura con metodo biologico.