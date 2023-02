Agricoltura, De Carlo (FdI): Tea fondamentali per il futuro del nostro agroalimentare. Presentata legge sulla sperimentazione, ora tocca al Parlamento

“Il governo sa che deve coniugare le nuove energie con la produzione, non possiamo lasciare le nostre imprese senza l’energia per poter produrre. E ce ne accorgeremo anche con la questione idrica, si dice sempre che non vanno costruite le centraline sui fiumi, ma poi ci renderemo conto che non avremo l’energia idroelettrica. Sono tra l’altro il primo firmatario della legge per la sperimentazione a terra delle Tea, le tecniche di evoluzione assistita, perché non è possibile che vengano comparate agli Ogm visto che sono cose completamente diverse. Noi dobbiamo lavorare sulla genetica e dobbiamo lavorare per accelerare quei processi che avverrebbero già in natura senza l’introduzione di nuovi geni. L’ho presentata, la incardineremo e faremo discutere il Parlamento su questo tema, consci dell’importanza che rivestiranno per l’agricoltura del futuro e per continuare a mantenere questa produzione. Ed anche per produrre di più e meglio.”

Così il presidente della Comagri Senato Luca De Carlo, nel corso del suo intervento a Mattino Cinque.