Agricoltura, De Carlo: Fondazione Enpaia aumenta del 30% compensi CdA

"Ho interrogato il ministro del Lavoro Orlando e quello dell’Agricoltura Patuanelli per sapere se corrisponda al vero che, in un momento di difficoltà economica per molti settori produttivi, i compensi degli amministratori della fondazione Enpaia che gestisce i contributi di tanti operatori agricoli, siano aumentati di oltre il 30 per cento. Risulta infatti dal sito stesso di Enpaia che siano passati da 914.357 come risultanti dal bilancio consultivo del 2019 al 1.350.000 del preconsuntivo 2020. Risulterebbe poi sempre dai documenti sullo stesso sito ufficiale che il preventivo 2021 cosi come il 2022 e 2023 si prevedano compensi per 1.365.000. Notevoli aumenti proprio mentre 900.000 braccianti agricoli stagionali sono esclusi dal dDecreto Sostegni di Draghi". E' quanto dichiara il Sen. Luca De Carlo, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia.

