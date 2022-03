Agricoltura, De Carlo (Fratelli d’Italia): bene legge sul km zero, ma ora puntare a maggiore indipendenza dalle importazioni – VIDEOINTERVISTA

"Bene la legge sul chilometro zero che abbiamo approvato al Senato. Però oggi l'agricoltura ha bisogno di altro, della soluzione di tanti problemi che vengono da anni di scarsa o sbagliata programmazione. Negli ultimi 10 anni hanno chiuso più della metà delle stalle e abbiamo perso migliaia di ettari di superficie coltivata. Dopo l'ennesima crisi i nostri allevatori sono costretti ad abbattere i capi perché non hanno abbastanza mangime, mentre gli agricoltori oggi non sanno se potranno avere le risorse per seminare e raccogliere. Oggi si è capito quello che l'Europa non ha capito negli ultimi anni e che invece ribadisce da tempo Fratelli d'Italia: dobbiamo puntare a una maggiore indipendenza dalle importazioni. La nostra nazione ha una fortissima tradizione agroalimentare e le nostre esportazioni hanno raggiunto i 52 miliardi, ma non possiamo dipendere dall'estero. Dobbiamo riuscire a costruire contratti di filiera che mettano l'agricoltura al centro e che garantiscano reddito ai nostri agricoltori. Nell'immediato dobbiamo intervenire sul costo del gasolio e sui contratti di filiera, grazie agli 1,2 miliardi messi a disposizione dal PNRR per incrementare i redditi. Dovremo infine lavorare su una riforma strutturale che aumenti la superficie coltivabile, accrescendo la resa per ettaro grazie alla nostra tradizione agronoma e alla ricerca genetica. non OGM ma attraverso tecniche di evoluzione assistita e garantire reddito a quei agricoltori che dovranno convertire le proprie coltivazioni". Così Luca De Carlo, responsabile agricoltura di Fratelli d'Italia.