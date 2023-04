Agricoltura, D’Eramo (Masaf): a Fiera Lanciano ricerca e innovazione che puntano a migliorare settore primario, non a farlo sparire

“Prodotti di sintesi ottenuti in bioreattori non possono essere considerati una soluzione, non tutelano né l’ambiente né la salute, come confermato dal documento Fao/Oms che ha elencato oltre 50 rischi legati al cibo ottenuto dalla moltiplicazione cellulare. È altra la ricerca e l’innovazione che sosteniamo, quella che punta a migliorare il settore primario, e non a farlo sparire. Ne sono un esempio i progetti presentati qui oggi e realizzati in collaborazione con l’Università per lo sviluppo di nuove pratiche e processi per la sostenibilità e competitività delle filiere zootecniche abruzzesi”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, intervenendo alla 61/a edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura che si tiene a LancianoFiera da oggi fino a domenica 16 aprile. “Un appuntamento che fa parte della storia di questa Regione – ha ricordato il sottosegretario -, conservando la memoria della tradizione, ma che guarda anche al futuro, a un’agricoltura sempre più moderna, che punta allo sviluppo dell’economia dei territori, incluse le aree interne e di montagna, attraverso soluzioni innovative e tecnologie all'avanguardia per essere al tempo stesso sostenibile e produttiva e anche alle nuove opportunità per il settore, come quelle offerte dalle agroenergie”, ha concluso D’Eramo.