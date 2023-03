Agricoltura di precisione, al via a Ferrara prima giornata di studio. VIDEOINTERVISTE di Violante (Leonardo), Pisante e Mancini (IBF)

Al via a Jolanda di Savoia, a Ferrara presso il Gruppo BF, la prima giornata di studio per la formazione in agricoltura di precisione che si va ad inserire nell'ambito della quinta edizione del Master Universitario di primo livello in Agricoltura di precisione, coordinato dall'Università di Teramo e in convenzione con le Università italiane da Nord a Sud, il Cnr, il Crea e Ibf Agronica Spa.

Sono 86 gli studenti che hanno partecipato alle cinque edizioni del Master di primo livello in agricoltura di precisione.

Presenti anche Luciano Violante, Michele Pisante e Roberto Mancini.

“L'agricoltura si sta avvalendo del digitale molto piu di quello che si pensi e noi come Fondazione siamo interessati a sviluppare quanto più è possibile in materia e far conoscere l'impegno del mondo agricolo su queste questioni per avere risultati sempre migliori a costi sempre più bassi", spiega Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo.

"La quinta edizione del Master di agricoltura di precisione è un'iniziativa formativa unica in Italia per un approccio multidisciplinare che vede anche la costituzione dell'albo degli alunni di master che in questi anni si sono avvicendanti costituendo un capitale umano di elevata qualificazione che oggi l'agroalimentare e l'agroenergetico richiedono per far fronte alle sfide Ue e globali. L'obiettivo di prospettive future riguardano il consolidamento e l'integrazione con ulteriori competenze", spiega Michele Pisante, coordinatore del Master Universitario Agricoltura di Precisione.

“L'innovazione e la formazione costituiscono da sempre elementi fondamentali per incremenntare l'economia, e l'agricoltura di precisione vive di questi due elementi. La sfida che abbiamo davanti è quella di avere dei giovani che la sanno interpretare da protagonisti", conclude Roberto Mancini, amministratore delegato IBF.