Image Line a Eima Digital Preview ha fatto il punto sui progressi portati in campo dall’agricoltura digitale avviando con partner e operatori del settore, spunti di riflessione sul presente ma anche sul futuro. Durante il webinar “ Agricoltura digitale e interoperabilità: esperienze pratiche ”, l’azienda di Faenza, specializzata nello sviluppo di strumenti digitali per l’agricoltura, ha puntato i riflettori sulle storie di chi ha progettato applicazioni di agricoltura 4.0 e di chi le usa con successo, focalizzandosi sul concetto di interoperabilità, grazie alla condivisione delle informazioni lungo la filiera, e sul lavoro di gestione dei dati da parte dell'agricoltore.

Image Line che oggi può contare su una community che supera i 240mila iscritti, ha avviato un confronto con tanti professionisti, esperti di big data, blockchain, data-driven agriculture portando a EDP la testimonianza diretta di Topcon e EZ Lab blockchain solutions , due realtà che hanno saputo ottimizzare i vantaggi dell’innovazione digitale nel settore.

Salvatore Iacono , VP Engineering di Topcon, ha approfondito, grazie alla propria esperienza pluriennale nell’ambito dell’agricoltura di precisione, come oggi le tecnologie della smart farming consentono di trasformare i dati raccolti in preziose informazioni grazie all’analisi degli agri-big-data, permettendo una vera e propria trasformazione digitale dell’agricoltura. Una data-driven-agriculture permette già oggi ad agricoltori e contoterzisti di produrre in maniera più efficiente, risparmiando risorse e quindi nel rispetto della sostenibilità economica e ambientale. L’agricoltura digitale può portare a risparmi di oltre 200€ per ettaro per coltivazioni estensive e di un valore molto superiore per le eccellenze tipiche del Made in Italy (Vino, Olio, Ortaggi)”.

" Per passare da "agricoltore digitante" a "agricoltore digitale" occorre favorire l'interoperabilità fra i sistemi informatici utilizzati in campo grazie ad un linguaggio condiviso - interviene Ivano Valmori , Ceo e fondatore di Image Line - che consenta di valorizzare i dati raccolti e trasferirli dal campo alla tavola . Si tratta di un modello collaborativo affinché l'agricoltura digitale possa portare vantaggi all'agricoltore. Image Line utilizza proprio questo approccio multidisciplinare che consente di integrare competenze gestionali, tecnologiche, agronomiche, analitiche e comunicative per supportare la trasformazione digitale del settore ".

Per condividere l’evoluzione della blockchain nell’agrifood è intervenuto Massimo Morbiato , CEO & founder di EZ Lab blockchain solutions, fra le prime realtà in Italia ad aver applicato la tecnologia blockchain con successo all'economia reale, con oltre 40 progetti di tracciabilità, nell’agrifood e in altri settori. “ L’anno scorso – ha affermato Morbiato - il valore della blockchain, in ambito agroalimentare, ha raggiunto i 9 milioni di Euro. La Blockchain offre vantaggi legati a nuove opportunità commerciali e di marketing, all’efficientamento dei processi di supply chain e al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale” . Per garantire una completa tracciabilità di filiera, a garanzia del valore delle produzioni agroalimentari italiane – continua Morabito - è fondamentale raccogliere e trasferire in maniera trasparente i dati raccolti in campo: per questo, uno strumento informatico come “QdC® - Quaderno di Campagna®” di Image Line è fondamentale per agevolare gli agricoltori nel gestire la registrazione dei dati relativi all’origine del prodotto e alle operazioni colturali.

" La co-innovazione è nel DNA di Image Line che da sempre crede nel valore della community per immaginare e costruire insieme nuovi futuri per l'agricoltura " conclude Cristiano Spadoni , Business strategy manager di Image Line. " Futuri, al plurale! Perché diverse sono le filiere, diverse le esigenze di agricoltori, tecnici, contoterzisti... Ad esempio, abbiamo scelto di fare agroinnovazione grazie al coinvolgiemto di produttori come la Cantina dei Colli Romagnoli, socia di riferimento di Terre Cevico, e rivenditori come il Circolo Agrario Friulano. Grazie all'internship attivata con la LUMSA, Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, analizzeremo gli indicatori quali-quantitativi che il software QdC® - Quaderno di Campagna® già oggi consente di calcolare e validare nell'ambito di protocolli di produzione ispirati agli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ndr) ”.