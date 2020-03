AGRICOLTURA DOMANI ASSESSORE PAN INCONTRA VERTICI MERCATI ORTOFRUTTICOLI VENETO E GDO SU TUTELA FILIERA ‘MADE IN VENETO’

Atti concreti per far fronte alla crisi economica provocata dall’emergenza covid19: è quanto in sintesi ha chiesto Confagricoltura Puglia durante la riunione di Partenariato Agricolo della Regione Puglia. L’incontro, in videoconferenza e presieduto dal presidente della Regione Michele Emiliano, si è tenuto questa mattina, 23 marzo. Per Confagricoltura Puglia erano […]