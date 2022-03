Agricoltura e futuro, FdI. De Carlo: oggi l’Europa non è in grado di garantire reddito dignitoso agli agricoltori

"La guerra ha acuito condizioni che l'agricoltura si trascinava da prima della pandemia, causata da una visione che immaginava di poter smettere di produrre, perché il prodotto poteva essere acquistato dove costava meno e che il mercato avrebbe regolato da sé la situazione. Questa è una prospettiva smentita in pochi giorni di guerra, quando ci siamo resi conto che quanto sia fragile il sistema agroalimentare. Noi oggi esportiamo 52 miliardi l'anno, ma tutto il nostro comparto è estremamente fragile. L'Europa si è concentrata su leggi lontane dagli agricoltori, dimenticando di fare programmazione per giocare un ruolo di prim'ordine. Quindi Europa non ha un ruolo di leader, neanche nella mediazione politica. L'agricoltura da una parte non riesce a garantire tutti i prodotti e nemmeno il giusto reddito a chi produce. Se la filiera ha ragione di esistere, allora non può schiacciare il reddito degli agricoltori a favore di altri anelli: serve un compenso dignitoso e che diventiamo meno dipendenti. Chi perorava il Farm to Fork fino a pochi giorni ha preso coscienza solo con la guerra della necessità di produrre di più. Per ora in Italia è stata data una autorizzazione temporanea per 200mila ettari, ma un periodo breve non è conveniente da lavorare per un agricoltore. Da alcuni anni abbiamo abbandonato alcune colture pensando di poterle recuperare da altri paesi, oggi invece dobbiamo dare gli strumenti giusti a chi si dedica all'agricoltura, perché questo settore conserva il territorio e fa mangiare il mondo".

Così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, responsabile del Dipartimento Agricoltura di FdI, nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia.