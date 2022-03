Agricoltura e futuro, FdI. Gallinella: La Pac va rivista e non stravolta, problematiche ambientali non siano messe sotto al tappeto

"L'agricoltura deve dare cibo a prezzi accettabili e di qualità. riportare in casa le produzione costerà di più, ma lo dobbiamo fare in un'ottica strategica, tenendo presente che questo costerà di più. Guardando i dati, dal 2000, la produttività è aumentata e oggi grazie all'Agricoltura 4.0 potremo aumentare ulteriormente il rendimento. Tuttavia gli indici di autoapprovvigionamento confermano che in Italia siamo carenti quasi in tutto, ad esempio con la pesca importiamo quasi l'80%. Dobbiamo per questo cercare di essere meno sensibili agli shock esterni e la Pac non va stravolta, ma solo rivista, perché le problematiche ambientali non possono essere messe sotto al tappeto. L'uomo ha modificato il paesaggio, ma questi cambiamenti vanno contenuti, altrimenti la natura farà modiche da sola, senza tener conto di noi".

Così l'onorevole Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura Camera, nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia.