Agricoltura e futuro, FdI. Patuanelli: Tutelare aziende priorità, fondamentale trasferire il valore al primo produttore

“Senza agricoltura non c’è futuro perché non c’è cibo. Il momento è complesso, legato alle difficoltà di approvvigionamento e all’aumento dei prezzi, dopo due anni di pandemia in cui il settore primario era riuscito ad assorbire le criticità.

Avevamo prospettive positive, messe ora in crisi dagli effetti della guerra.

Mentre l’industria e le attività produttive non del settore primario hanno in un regime ordinario una capacità di reddito spesso elevata, il settore primario ha invece da sempre il problema di come si trasferisce il valore aggiunto dalle filiere produttive sul primo produttore, che è sempre l’anello debole”.

Così il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia

“Le aziende non sono in grado di assorbire da sole questa crisi. Serve un ragionamento di filiera per trasferire più valore aggiunto ai primi produttori, oppure ci devono essere delle politiche pubbliche di sostegno per consentire alle aziende di sopravvivere. Il rischio è vedere le nostre imprese chiudere ma è un rischio che non possiamo correre.

Serve mettere in campo tutti gli strumenti nazionali ed europei per far sopravvivere le nostre aziende. Quanto fatto non basta, neppure a livello Ue sia per le risorse che per gli strumenti. Questo perché dei 500 mln messi a disposizione dall’Ue ben 350 sono loro. Sono i tagli ai pagamenti diretti infatti. Solo 150 mln sono del bilancio Unionale.

Bene la sospensione delle aree ecologiche e dei terreni a riposo ma si possono fare cose più necessarie.

Alcuni percorsi della riforma della pac saranno difficilmente modificabili ed è anche bene continuare sulla strada della sostenibilità. Sbagliato credere però che siano gli agricoltori i primi inquinatori dell’ambiente. La prima forma di tutela ambientale è la gestione del territorio e quindi bisogna dare agli agricoltori strumenti per poter fare reddito dalla sana gestione del territorio.”