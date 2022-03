Agricoltura e futuro, FdI. Prandini (Coldiretti): la filiera agricola genera valore, ma questo è stato preso da altri, come la grande distribuzione

"Chi parlava di sovranità alimentare negli anni passati veniva criticato di fronte alla globalizzazione. Credo che parlare di patriottismo sia doveroso, perché significa interpretare al meglio gli interesse del proprio paese, cosa che in Italia non è avvenuto, soprattutto sul tema della sicurezza alimentare, preferendo strizzare l'occhio sui modelli standardizzati piuttosto che difendere la nostra distintività. Esiste oggi un tentativo di grandi gruppi di interesse economico per modificare gli standard qualitativi e produttivi. Un esempio è il Nustriscore che nasce per condizionare le scelte dei cittadini, perché il semaforo rosso, senza entrare nel merito, è fuorviante. Questo sistema colpisce poi i paesi che si sono contraddistinti sulla qualità dei proprio prodotti. Tutto questo lo troviamo anche nelle scelte che si stanno prendendo a livello comunitario, come sul tema del Farm to Fork, dove invece di dare importanza sull'etichettatura di origine, sul prodotto agricole, si preferisce il principio del Nutriscore. Abbiamo il dovere di dare informazioni giuste alle persone: una sana dieta alimentare è un sistema di risparmio economico per il sistema sanitario e invece dare il semaforo rosso sul parmigiano reggiano e sull'olio extra vergine si ottiene un risultato opposto. Assurdo che una dieta coke o le patatine fritte abbiano semaforo verde. Un rischio che abbiamo scongiurato in Europa è stata l'etichettatura del vino, paragonato alla sigarette a livello di comunicazione: sarebbe stato devastante. Noi dobbiamo recuperare i terreni abbandonati, quasi 1 milione di ettari in Italia, e confermando il principio di salvaguardare il settore vitivinicolo che ne sarebbe uscito rovinato da parte di chi ha già tentato di abbassare la gradazione alcolica o che ha proposto un prodotto creato in polvere: tutto legato sempre alla sicurezza alimentare. Negli ultimi anni abbiamo vissuto tanti tentativi di standardizzazione, che non appartengono all'Italia, patrimonio della biodiversità: dobbiamo produrre di più, ma valorizzando economicamente. La nostra filiera ha valore, ma è stato preso dagli altri, partendo dalla grande distribuzione. Oggi si dovrebbe dire che fatto 100 il valore complessivo al comparto agricolo non potrebbero arrivare meno di 10 centesimi. Il modello produttivo italiano deve mettere mano ad errori commessi negli ultimi 40 anni. Il primo di questi è la legge Bassanini con il decentramento".

Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia.