Agricoltura, Fai-Flai-Uila a sostegno della posizione Effat sulla condizionalità sociale nella Pac

“Non possiamo più consentire – affermano Rota, Mininni e Mantegazza – che accanto alle norme di salvaguardia del benessere animale e ambientale la PAC non preveda anche vincoli tra la concessione di finanziamenti pubblici e il rispetto dei lavoratori. Si tratta di una norma di civiltà dalla quale le imprese sane non hanno nulla da temere e che, anzi, aumenterebbe la loro tutela contro la concorrenza sleale di chi, al contrario, non rispetta i contratti di lavoro e le leggi sociali. Ecco perché ribadiamo il nostro appello a tutti i rappresentanti italiani nel parlamento europeo a sostenere la posizione assunta dal parlamento stesso lo scorso 23 ottobre, così come reiteriamo la richiesta a tutto il Governo italiano di sostenere in Europa, nelle prossime riunioni del consiglio agricolo del 16 aprile e 30 aprile, con un gioco di squadra, questo principio, rivendicato anche nella piattaforma delle mobilitazioni in corso, che porteranno i lavoratori agricoli di nuovo in piazza con lo sciopero del 30 aprile”.

