Agricoltura, Fini incontra il sottosegretario Centinaio. Al centro del confronto di Cia al Mipaaf le misure per superare la crisi del settore

I provvedimenti “salva agricoltura” che non possono aspettare la nuova legislatura, così come le priorità per il settore che devono trovare spazio nei programmi del prossimo Governo. Questi i temi al centro dell’incontro, oggi al Mipaaf, tra il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, e il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.

Sul tavolo la corsa contro il tempo per un nuovo provvedimento che contrasti gli effetti drammatici del caro bollette e della siccità che sta colpendo duramente il comparto agricolo.

Fini ha illustrato a Centinaio l’importanza di misure come l’ampliamento del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo, incluso il riscaldamento delle colture in serra, per tutto il 2022-2023. Ugualmente necessaria l’estensione del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica a tutte le aziende agricole, anche a quelle che non rientrano nelle categorie di energivore e gasivore. Quanto ai danni per l’estate siccitosa, che ha provocato perdite certe per oltre 3 miliardi di euro, il presidente di Cia ha chiesto il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale con l’introduzione di semplificazioni per una rapida erogazione degli indennizzi.

Massima collaborazione su questi temi è stata espressa da Centinaio, con la volontà di collaborare insieme, senza sosta, per arrivare a soluzioni concrete a tutela dell’agricoltura prima del voto. In vista del 25 settembre, Fini ha consegnato e illustrato al sottosegretario il documento programmatico di Cia per i partiti politici.