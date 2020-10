Agricoltura: Gadda (Iv), bene Bellanova su Recovery, ora certezza su tempi

“Mi dichiaro soddisfatta della risposta fornita dalla ministra Bellanova. I 750 miliardi messi a disposizione dall’Ue entrano finalmente in sintonia con i bisogni delle persone e delle imprese”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda. Capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera, nella replica al question time con la ministra Bellanova, a proposito della richiesta del collega Marco Di Maio di chiarire il modo in cui il ministero intende utilizzare le risorse del Recovery Fund nel settore agricolo. “Quando mancano fiducia e prospettiva – ha continuato – calano i consumi. Soprattutto cambiano i progetti di vita delle famiglie e le imprese non investono. Nel suo intervento la ministra Bellanova ha delineato la strategia che in questi anni è mancata al nostro Paese. Queste risorse saranno fondamentali per rispondere da un lato alle fragilità storiche ma anche per intercettare le nuove sfide. Il mondo agricolo intercetta senza dubbio la sfida della sostenibilità economica, sociale e ambientale del sistema. A proposito delle nostre fragilità irrisolte, la devastazione a cui abbiamo assistito in Liguria, Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta parla chiaro: se non si interviene, si perde in produttività, occupazione oltre che incidere negativamente sulla qualità della vita dei cittadini. Si pone poi il tema della ricucitura dei territori. Le aree interne, montane, la dorsale appenninica, le aree terremotate possono avere una nuova declinazione di sviluppo se ci sono infrastrutture, investimenti e servizi. Chi produce è un alleato sul fronte della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia, dell’occupazione, della sostenibilità, e va sostenuto in questo percorso”. “Abbiamo dunque risorse ingenti che vanno spese bene, come chiedono le imprese. Soprattutto, vanno spese subito. Le risorse messe in campo devono poter arrivare in tempi certi e adeguati”, ha concluso

