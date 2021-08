Agricoltura, Gagnarli (M5s): Parlamento approva nomina di Frascarelli alla guida di Ismea

“Con l’approvazione all’unanimità in commissione Agricoltura al Senato, che segue quella della scorsa settimana alla Camera, la nomina del professor Angelo Frascarelli (Università di Perugia) alla presidenza di Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per divenire realtà. Una nomina fondata sulla competenza e la professionalità, frutto di una trentennale attività di ricerca e studio al servizio dell’agricoltura italiana. Per l’Ente del Ministero delle Politiche agricole si apre una nuova pagina, in un momento particolare come quello della pandemia in cui diviene ancor più cruciale e fondamentale il doveroso supporto delle operazioni di credito per il rilancio delle imprese del comparto primario”. A dichiararlo è la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura.

