Agricoltura, Gallinella (Ipf): Accordo sul benessere animale negli allevamenti

Raggiunto l’accordo in Conferenza Stato-Regioni sul decreto interministeriale relativo al sistema unitario di certificazione del benessere animale come indicato dal mio emendamento, approvato durante la conversione in legge del Dl Rilancio, che introduce il Sistema di Qualità Nazionale per la zootecnia. Viene così stabilito il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale e si istituisce il relativo Comitato tecnico-scientifico”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera ed esponente di ‘Insieme per il Futuro’.

“Potremo presto, dunque, valorizzare le produzioni italiane che si impegnano a tutela del benessere animale e della sostenibilità, fornendo al contempo informazioni univoche al consumatore – aggiunge – Non posso che salutare con entusiasmo una norma che ho fortemente voluto per innovare le nostre imprese zootecniche che ora, adottando sistemi di qualità, avranno l’opportunità di farsi conoscere sui mercati per il loro impegno nell’ottica della transizione ecologica”.

“Solo con un consumo consapevole potremo, infatti, accelerare le modifiche dei sistemi produttivi nel solco della strategia ‘Farm to Fork’, perché è la domanda che fa l’offerta”, conclude Gallinella (IpF).