Agricoltura, Gallinella (M5S): Con il Pnrr ammoderniamo automezzi riducendo emissioni e consumi

“Rimane aperta la discussione su cosa fare dei mezzi rottamati – prosegue – e, in tal senso, sarebbe opportuno vagliare la proposta di Unacma di donarli, in parte e laddove fattibile, ai Paesi in via di sviluppo nel solco di un rapporto di cooperazione internazionale. Quel che è certo è che, passando dagli Euro 1 agli Euro 5, relativamente ai consumi, avremmo una riduzione di gasolio del 20% rispetto ai mezzi immatricolati antecedentemente al 1996 mentre, per quanto concerne le emissioni, impatterebbero per appena un decimo circa. Si tratta di una sfida da cogliere a pieno, così come indicato dalla strategia ‘Farm to Fork’” conclude.

