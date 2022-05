Agricoltura, Gallinella (M5S): Con “Km zero” e “Filiera corta” per dare valore ai consumi locali

La promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e a 'chilometro zero' diviene norma. Oggi raggiungiamo un ottimo risultato per valorizzare gli alimenti consumati localmente, dando maggiore trasparenza ai consumatori che prestano molta attenzione ai questi prodotti per ciò che rappresentano in termini di valori e tradizioni”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella, presidente della commissione Agricoltura della Camera e primo firmatario della proposta di legge sul ‘chilometro zero’ e la ‘filiera corta’.

“Potremo così favorire il consumo di alimenti a ‘chilometro zero’ - aggiunge -, ossia prodotti nel raggio massimo di 70 km, e a ‘filiera corta’, cioè caratterizzati per un solo intermediario massimo lungo la filiera. Diversi gli strumenti messi in campo: dalle aree dedicate in mercati e supermercati, alla premialità per la ristorazione collettiva sino alla creazione di due loghi distintivi”.

“I consumatori potranno contare su una maggiore trasparenza e tracciabilità quando acquistano prodotti agroalimentari con queste caratteristiche nonché su controlli e sanzioni che puniranno eventuali illeciti. A giovarne sarà anche la ristorazione e gli altri canali turistico-ricettivi che faranno leva sul marketing territoriale e sulla promozione attraverso i prodotti agricoli e alimentari” conclude Gallinella.