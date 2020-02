AGRICOLTURA, GALLINELLA (M5S): SU EMISSIONI ALLEVAMENTI PERFORMANCE ITALIA TRA LE MIGLIORI D’EUROPA

“Ritengo ci sia ancora molto da fare per garantire crescita sostenibile dell’intero settore che in Italia conta oltre 250.000 addetti occupati nella filiera, tuttavia il nostro Paese dispone tra le più stringenti regole per quanto riguarda gli allevamenti, in materia di benessere animale e di monitoraggio degli animali. Un modello sia produttivo che alimentare che potrebbe essere esportato all’estero, che potrebbe essere da esempio ad altri Paesi. Per invertire la tendenza occorre intraprendere nuove direzioni che possano ridurre il consumo di carne, come suggerito dalla Fao che pone come obiettivo mondiale la riduzione del 50% del consumo entro il 2050, a fronte di una crescita del 20 % della produzione di legumi, ottimi per sostituire le proteine animali”, conclude il portavoce del MoVimento 5 Stelle.

