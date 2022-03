Agricoltura, Gallinella (m5s): Mipaaf convochi subito tavolo suinicolo

“All’aumento dei costi registrato da tutto il comparto agroalimentare made in Italy, la filiera suinicola vede sommarsi la flessione dei prezzi medi nei salumifici e nei macelli a cui si aggiungono le difficoltà nell’export causate dalla Peste Suina Africana. Un’emergenza ulteriore in uno scenario di crisi globale e generalizzata he penalizza ancor più i salumi italiani. Per questo, condivido l’appello delle associazioni di categoria di convocare urgentemente al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali il tavolo di filiera suinicola estendendo l’invito agli altri operatori funzionali al sistema produttivo, ovvero il settore della mangimistica e la Grande Distribuzione Organizzata”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, che fa suo l’appello di Assica (Industriali delle Carni e dei Salumi), ISIT (Consorzi di tutela dei salumi Dop e Igp) e Unaitalia (Filiere agroalimentari delle carni e delle uova).

“L’obiettivo è quello di serrare il confronto per trovare soluzioni che facciano sì che non si perdano interi settori del nostro prestigioso agroalimentare – prosegue – Le produzioni suinicole, del resto, non possono fermarsi mai veramente del tutto per non consumare energia. Lo spegnimento delle celle frigorifero, infatti, significherebbe gettare il prodotto, con spreco alimentare e perdita economica. Un pericolo che dobbiamo scongiurare”.