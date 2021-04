Agricoltura: Gallinella (M5s) plaude al maxi sequestro di false conserve di pomodoro 100% italiano

“ Il comparto agroalimentare italiano è una eccellenza del nostro Paese che è necessario valorizzare ma anche tutelare attraverso i controlli. Per questo, esprimo gratitudine e sostegno all’operazione in tema di sicurezza alimentare a tutela del consumatore condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che ha portato all’esecuzione di un imponente sequestro nello stabilimento produttivo di una impresa operante nel settore conserviero e della trasformazione agroalimentare, a carico di sei soggetti su cui si indaga per concorso in frode in commercio ”. È il commento di Filippo Gallinella, deputato del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Agricoltura della Camera, all’operazione che ha condotto al sequestro di 3.500 tonnellate di conserve di pomodoro etichettate 100% italiano e 977 tonnellate di prodotto semilavorato e concentrato di pomodoro di provenienza extra-Ue, in fusti e bidoni, per un valore complessivo di almeno 3 milioni di euro. “ L’illecita procedura - prosegue - d i utilizzare pomodoro concentrato estero miscelandolo con semilavorati italiani è stata riscontrata anche in flagranza ".

