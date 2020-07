AGRICOLTURA, GIANSANTI: SENZA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA NON PUÒ ESSERCI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE. AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE TEMA CENTRALE PER FUTURO UE

Senza una sostenibilità economica non si può avere nè quella sociale nè quella ambientale, quindi la strategia farm to fork sotto certi aspetti preoccupa perché quando si pongono obiettivi così ambiziosi in termini di percentuale sui terreni destinati a biologico e sulla riduzione di agrofarmaci non si va nella direzione dell’autosufficienza alimentare. Dobbiamo perciò lavorare con la commissione per migliorare la proposta farm to fork in una dimensione che possa garantire agli agricoltori di avere un giusto reddito e di sviluppare produzioni sostenibili” evidenzia.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK