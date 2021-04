Agricoltura: Ibma Italia, sviluppo sostenibile e bioprotezione nell’ue per una nuova regolamentazione

'Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite mirano a porre fine alla povertà, a proteggere il Pianeta e a garantire prosperità per tutti. Per far questo è necessario un ambiente sano e produttivo ma, spesso, l'adozione di un’agricoltura intensiva mette sotto pressione l'ambiente e fa aumentare le minacce per la salute umana. Per questo nell'Unione Europea serve un nuovo quadro normativo per gli agenti di bioprotezione e nuove misure per migliorarne la regolamentazione. A tal proposito abbiamo presentato un 'Libro Bianco' che può essere uno stimolo per Bruxelles ad istituire un organismo specifico per la bioprotezione che definisca ed implementi un percorso rapido e preciso per il processo di valutazione dei mezzi di biocontrollo come strumenti tecnici specifici di gestione del territorio e dell’ambiente“. Giacomo De Maio, Presidente di IBMA Italia, chiede all'Europa di colmare la lacuna che vede l'attuale mancanza di un organismo specializzato in bioprotezione, nonché di una appropriata legislazione in materia.

“L'Ue - spiega il presidente di IBMA Italia - deve sfruttare appieno i vantaggi di questo settore industriale in rapida crescita e prevalentemente basato sulle PMI. IBMA Italia è costituita da 26 aziende che includono anche realtà operanti nel nostro Paese e che rappresentano l'industria della bioprotezione in agricoltura biologica e integrata tramite l'utilizzo di appropriati mezzi tecnici biologici (microrganismi: funghi, batteri, virus; macrorganismi come insetti, acari, nematodi; semiochimici con i feromoni, e le sostanze naturali) per la protezione delle colture, dei terreni, del verde pubblico e dell'igiene pubblica. Nel Libro Bianco che abbiamo realizzato si rimanda ad evidenze scientifiche che dimostrano come un'efficace protezione delle piante contribuisca positivamente sulla salute e sulla produttività se si considera la protezione delle piante in un contesto di ecosistema e, in questo contesto, le tecnologie di bioprotezione sono strumenti fondamentali per l'agricoltura moderna''.

IBMA Italia, inoltre, indica come riferimento normativo il processo EPA degli Stati Uniti per la regolamentazione dei biopesticidi, che è il miglior esempio di come sia stato istituito un expertise esclusivamente dedicato al processo regolatorio dei prodotti di bioprotezione.. ''Approcci normativi simili - fa presente De Maio - sono raccomandati dalla Fao e già adottati da Paesi come Australia, Brasile, Canada e Cina''.