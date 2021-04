Agricoltura in Campania, Mariella Passari nuovo direttore assessorato Soddisfazione dell’Alleanza delle cooperative

“A Mariella Passari i nostri più sinceri auguri per la nuova responsabilità. Siamo certi che continueremo a collaborare e a dialogare per lo sviluppo dell’economia agricola e alimentare della nostra regione. Non dubitiamo che il nuovo direttore - già distintasi ricoprendo il ruolo di dirigente - saprà dare motore al percorso che ci aspetta per raggiungere obiettivi condivisi e per traghettare il comparto oltre le nebbie degli effetti della pandemia da Covid-19. Ringraziamo il direttore uscente Filippo Diasco per questi anni di collaborazione e di reciproco ascolto e per l’impegno profuso. La cooperazione è pronta, come sempre, a dare il suo contributo”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK