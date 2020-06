AGRICOLTURA IN VENETO PIANO DA 165 MLN PER IL PRIMARIO PER SUPERARE L’EMERGENZA PANDEMIA

Le risorse del regionale di sostegno al settore primario messe in campo per fronteggiare gli effetti della crisi creata dall’epidemia Covid 19 ammontano a 165,5 milioni di euro, per il 79 per cento erogate a fondo perduto. “Per valutare la consistenza della manovra veneta – ha evidenziato Pan – ricordo che il sostegno offerto del governo ammonta a 450 milioni di euro, per tutte le filiere e a livello nazionale. Un intervento del tutto inadeguato rispetto alle perdite subìte: solo in Veneto i tre mesi di lockdown hanno causato perdite al settore primario per un miliardo e mezzo di euro”.

