Agricoltura, inaugurato a Pistoia il nuovo laboratorio ‘ufficiale’ del Servizio fitosanitario

“Con l’avvio dell’attività del nuovo laboratorio di Pistoia – ha detto Saccardi - la Regione Toscana si dota di una struttura altamente funzionale, in grado di soddisfare, fra i primi in Italia, tutti i requisiti per il riconoscimento di ‘Laboratorio ufficiale’ del Servizio fitosanitario nazionale ai sensi delle norme UE. Abbiamo fatto la scelta impegnativa ma convinta di dotarsi di nostri laboratori e di non ricorrere a laboratori esterni, come fanno altre Regioni, perché crediamo nella necessità di avere “in casa” competenze e strutture in grado di affrontare tutte le evenienze e le emergenze in modo tempestivo. Siamo consapevoli che un laboratorio comporti anche la formazione di tecnici in possesso delle competenze necessarie ed è questo un patrimonio che siamo stati in grado di sviluppare e di cui siamo orgogliosi”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK