Agricoltura, interrogazione Borghi (PD Senato): su piano sviluppo industriale Pernate (NO)

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00298 presentata da ENRICO BORGHI

martedì 21 marzo 2023, seduta n.050

BORGHI Enrico - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con la deliberazione della Giunta del Comune di Novara 31 gennaio 2023, n. 51, è stato adottato il Piano strategico di sviluppo industriale presentato dalle società CIM S.p.A. e Develog 4 S.r.l., che si fonda su un protocollo di intesa sottoscritto dalle due società in data 6 settembre 2021, finalizzato allo sviluppo di un Polo di interscambio integrato di rango superiore per le aree CIM "Ambiti T3a e T3b";

il Piano regolatore generale comunale ha classificato la generalità delle aree T3, site nella frazione di Pernate, come aree CIM per destinarle alla realizzazione delle attrezzature, infrastrutture e servizi per l'intermodalità tra il trasporto su gomma ed il trasporto su ferro;

considerato che:

la superficie territoriale dell'ambito T3b è riconosciuta dal Piano paesistico regionale come area di rilevante interesse agronomico ed è pari a 801.531,80 metri quadri, con una superficie fondiaria di 479.256,90 metri quadri;

in tale ambito sono previsti 4 capannoni con tredici lotti destinati ad attività per la logistica, con 160 baie di carico, 242.223 metri quadri di superficie coperta e la impermeabilizzazione di una porzione di superficie altrettanto consistente da destinare a viabilità, parcheggi e spazi di manovra dei mezzi;

tenuto conto che:

la realizzazione del progetto del Polo di interscambio ha incontrato la ferma opposizione dei comitati dei residenti, in quanto esso comporterebbe un impatto notevole dal punto di vista paesaggistico e ambientale, con ricadute negative sull'attività agricola e sulla salute della popolazione, per di più senza alcuna garanzia che il progetto comporti la creazione di posti di lavoro di qualità e a tempo indeterminato per i residenti;

l'aspetto più critico del progetto è la possibilità di realizzare una cementificazione dei terreni collocati tra la zona abitata e le infrastrutture, quali la linea ferroviaria dell'Alta velocità, la tangenziale e il casello autostradale, impedendo la realizzazione di un cuscinetto verde che possa proteggere Pernate dalle possibili esondazioni del torrente Terdoppio, grazie alla permeabilità del suolo fertile, e dalle polveri sottili emesse dal traffico autostradale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, ritengano che il progetto di cui in premessa sia conforme alla normativa vigente a livello nazionale in materia di impatto ambientale, consumo di suolo, e tutela della produzione agricola;

quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il rispetto di tali norme al fine di tutelare il territorio, il benessere, la salute e l'incolumità dei cittadini residenti a Novara, nella frazione di Pernate.

(3-00298)